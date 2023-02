Kommentar

23.02.2023

Flüchtlingspolitik: Bund darf die Landkreise nicht alleinlassen

Plus Fast drei Prozent der Menschen in Aichach-Friedberg haben eine Flüchtlingsgeschichte. Sie zu integrieren, darf nicht nur den Kommunen überlassen bleiben.

Von Thomas Goßner

Angesichts der vergleichsweise großen Medienpräsenz stellte Landrat Klaus Metzger bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch ironisch fest, dass er sich eine ähnliche Aufmerksamkeit für sein Thema von Bundeskanzler Olaf Scholz gewünscht hätte. Doch bekanntlich reagiert der Regierungschef eher einsilbig bei unangenehmen Fragen. So auch bei der Kostenübernahme für die Geflüchteten durch den Bund. Ob er nur nicht antworten will oder am Ende womöglich keine Antwort hat - wer weiß das schon.

