Lehrkräfte und Kinder trotzen der Pandemie mit Kreativität

Plus Schöne schulische Aktivitäten sind abgesagt, nur der Unterricht bleibt. Lehrkräfte motivieren die Kinder dennoch mit kreativen Projekten - das ist eine große Leistung.

Es ist ein ewiges Déjà-vu. Das öffentliche Leben fährt wieder herunter, die vermeintlich verzichtbaren Veranstaltungen werden abgesagt. Im schulischen Bereich trifft das Kinder und Jugendliche besonders. Es ist eine große Herausforderung für Lehrkräfte, ihre Schülerinnen und Schüler zu motivieren - und herausragend, welche kreativen Leistungen trotz allem in dieser Zeit zustande kommen.