Lebensraum Garten 2022 auf Gut Mergenthau: Termin, Aussteller, Öffnungszeiten

Nach zwei Jahren können die Gartentage auf Gut Mergenthau an diesem Wochenende wieder stattfinden. Hier lesen Sie alles zu den Ausstellern, Preisen und Tickets.

Fans von Gartenausstellungen mussten lange warten: Mit dem Wegfall der Corona-Auflagen können die meisten der beliebten Messen im Jahr 2022 wieder stattfinden, so auch die Gartentage auf Gut Mergenthau.

Die Veranstalter planen ein vielfältiges Rahmenprogramm für Familien und Kinder, rund 130 Ausstellerinnen und Aussteller sind vertreten. Hier sind alle Informationen zu Terminen und Öffnungszeiten:

Termin und Öffnungszeiten von "Lebensraum Garten" auf Gut Mergenthau

Eröffnung : Freitag, 29. April

: Freitag, 29. April Ende : Sonntag, 1. Mai

: Sonntag, 1. Mai Freitag : 10 bis 19 Uhr

: 10 bis 19 Uhr Samstag : 10 bis 19 Uhr

: 10 bis 19 Uhr Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Für das gesamte Gelände gelten keine Corona-Auflagen mehr. Die Veranstalter bitten dennoch darum, sich verantwortungsvoll zu verhalten und Abstand zu wahren.

Eintrittspreise, Abendtickets und Ermäßigungen für die Gartenausstellung

Erwachsene: 8 Euro

Ermäßigte: 7 Euro

Abendticket: 5 Euro

Dauerkarte: 14 Euro

Kinder: Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Als Ermäßigte gelten Studierende, Schülerinnen und Schüler, Menschen mit Handicap, Seniorinnen und Senioren. Das Abendticket ist gültig am Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 16 Uhr. Hunde sollten im eigenen Interesse zu Hause gelassen werden. Pro Eintrittskarte für die Gartentage 2022 spenden die Veranstalter von Gut Mergenthau 50 Cent an die Nothilfe für die Ukraine. Kostenlos sind am Einlass Bollerwagen auszuleihen, um Einkäufe zu transportieren.

Pflanzen, Gewächshäuser, Gartenzubehör: Die Ausstellerinnen und Aussteller bieten auf den Gartentagen vielfältige Produkte. Foto: Peter Stöbich (Archivbild)

Gartentage 2022: Tipps für Anfahrt und Parkplätze

Direkt am Ausstellungsgelände bei Gut Mergenthau befinden sich 1000 Parkplätze, zehn Gehminuten entfernt liegen weitere 2000 Parkplätze. Parkplätze für Busse gibt es direkt bei den Gartentagen keine. Busse können nur an der Kissinger Paartalhalle parken, von dort aus sind es etwa 20 Gehminuten zum Gut Mergenthau.

Dieses Rahmenprogramm ist für Familien auf der Gartenmesse geboten

Freitag : 10 bis 19 Uhr Greifvogelschau , 14 bis 17 Uhr Folk mit " Manfred Feldhaus ", 14 bis 17 Uhr Programm der zwei Clowns "Glucks und Oma"

: 10 bis 19 Uhr , 14 bis 17 Uhr Folk mit " ", 14 bis 17 Uhr Programm der zwei Clowns "Glucks und Oma" Samstag : 11 bis 14 Uhr Jazz-Frühschoppen mit "Jazz and the City" im Innenhof, 10 bis 19 Uhr Greifvogelschau , 10.30 bis 17 Uhr Kinderschminken, 12 bis 17 Uhr Riesenseifenblasen, 14 bis 17 Uhr Musik von "DeeVoice" , 14 bis 17 Uhr Blumenfee "Rosemarie auf Stelzen"

: 11 bis 14 Uhr Jazz-Frühschoppen mit "Jazz and the City" im Innenhof, 10 bis 19 Uhr , 10.30 bis 17 Uhr Kinderschminken, 12 bis 17 Uhr Riesenseifenblasen, 14 bis 17 Uhr Musik von "DeeVoice" , 14 bis 17 Uhr Blumenfee "Rosemarie auf Stelzen" Sonntag: 11 bis 14 Uhr Jazz-Frühschoppen mit "Cooltone" im Innenhof, 10 bis 19 Uhr Greifvogelschau , 10.30 bis 17 Uhr Kinderschminken, 12 bis 17 Uhr Riesenseifenblasen, 12 bis 16 Uhr Musik von den "March Brothers"

Gartendekoration, Feinkost, Schmuck: die Aussteller der Gartentage auf Gut Mergenthau

Auf dem großen Gelände des Guts verteilen sich die Stände der 126 Ausstellerinnen und Aussteller. Geboten sind vielfältige Produkte rund um den Garten, etwa Gartenmöbel wie Eisenstühle oder Mosaiktische, Gewächshäuser und Gartendekoration. Mehrere Stände versorgen die Besucherinnen und Besucher mit Essen, unter anderem Waffeln, Bratwurst, nepalesischen Gerichten sowie Kaffee und Kuchen.

Auch Pflanzen können erworben werden. Geboten sind wie in den Gartentagen zuvor Rosen, Stauden, Kräuter, Gemüsepflanzen, Balkonpflanzen und Kletterpflanzen. Darüber hinaus verkaufen einige Ausstellerinnen und Aussteller auch Kleidung, Schmuck und Handtaschen. Mehr Informationen dazu auf der Website der Gartentage auf Gut Mergenthau.