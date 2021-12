Mein Jahr

31.12.2021

Ein Jahr lang plante Sonja Weinfurtner im Friedberger Schloss das Unplanbare

Schlossmanagerin Sonja Weinfurtner ist ein positiver Mensch. Dieses Jahr wurden ihre Planungen jedoch so oft über den Haufen geworfen, dass es sogar ihre Geduld auf eine Probe stellte.

Plus Schlossmanagerin Sonja Weinfurtner musste im Corona-Jahr ständig Termine verschieben und Künstler trösten. Doch in all dem Wirrwarr erlebte sie Momente voller Nähe.

Von Ute Krogull

Es war eine kurze Saison im Friedberger Schloss: Im Mai begann sie nach dem Lockdown mit einem Konzert des Pianisten Tim Allhoff, im November endete sie wegen der strikten Vorgaben der Staatsregierung abrupt mit einem Auftritt des Friedbergers Fred Brunner. Dazwischen konzentrierten sich immerhin 100 Veranstaltungstage, 50 Trauungen, 45 Events. Mittendrin Schlossmanagerin Sonja Weinfurtner. Für sie war es ein verrücktes Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen