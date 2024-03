2000 Quadratmeter mehr: Der Umbau der Merchinger Grundschule startet

Plus Schon vor Ostern beginnt der große Umbau der Merchinger Grundschule. Was ist auf den 2000 Quadratmetern, die hinzukommen, geplant?

Ein Mammutprojekt geht in eine neue Runde: Fast zehn Millionen Euro wird die Erweiterung und Sanierung der Grund- und Mittelschule am Ende kosten. Die Tartanbahn ist bereits entfernt, und auch andere Vorbereitungen sind getroffen – höchste Zeit für den symbolischen Spatenstich, der auch tatsächlich der Auftakt zu der richtigen Baugrube war. Die Vorbereitungen dafür liefen schon lange. Und sie werden sich lohnen, wie die Beteiligten des Projektes sagen.

Bürgermeister Helmut Luichtl hatte für Zuschüsse persönlich mit dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko beim bayerischen Finanzminister vorgesprochen, um das Projekt in trockene Tücher zu bekommen. Die Gemeinde muss natürlich in Vorleistung gehen – immerhin 5,4 Millionen Förderbeiträge sollen letztlich fließen.