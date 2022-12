Autofahrer rutscht mit seinem Pkw in den Gegenverkehr

5500 Euro Schaden entstand nach einem Unfall in Brunnen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Brunnen. Wie die Polizei informiert, rutschte ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (AZ)