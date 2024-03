Beim Rama Dama in Merching sind viele junge Helfer unterwegs

Zigarettenkippen, Flaschen: Gerade an Erholungsplätzen sammeln die Helfer in Merching beim Rama Dama viel Müll ein.

Wegen des schlechten Wetters wollte Natalie Lang das Ramadama fast schon verschieben – am Ende war das Timing aber perfekt: Das Wetter hielt und die Resonanz von 60 Helferinnen und Helfern auf den Aufruf zum Müllsammeln war wieder bemerkenswert.

Viel Müll an der Merchinger Fischerinsel

Viele Erwachsene beteiligten sich, darunter auch Vertreter des Gemeinderats und vom Bauhof. Das größte Lob geht aber in diesem Jahr wieder an den Nachwuchs der Gemeinde: Der Eifer und das Umweltbewusstsein der Merchinger Kinder und Jugendlichen ist bemerkenswert. Dennoch fehlt es an Unterstützung: Es war nicht möglich, viele Einsatzgebiete, etwa entlang der B2, am Mandichosee oder an einigen Feldwegen zu bearbeiten, sagt Natalie Lang.

„Müllhotspots“ finden sich immer auch da, wo es schön ist: etwa auf der Fischerinsel oder auf dem Spielplatz am Bauhof. Verschmutzt wird die Natur durch sehr viele Zigarettenkippen. Sicher wäre es eine Lösung kleine Aschenbecher mitzuführen, dann müsste man die Kippen nicht auf die Straße werfen, schlägt Natalie Lang vor. Schade sei, dass so viele Flaschen und noch mehr Scherben herumliegen. Eine Müllsünde ist der Abhang hinter dem Bauhof, Spielplatz und den Schrebergärten: Hier wirkt es, als hätten Kleingärtner ganze Wellblechdächer, Pflanztröge und ähnlichen Gartenbedarf entsorgt.

Wahrscheinlich würde auch für diejenigen, die ihre Abfälle so achtlos entsorgen, eine Teilnahme am Ramadama recht heilsam sein, vermutet Lang. Wer einmal mitgeholfen habe und sehe, wie wertvoll und effektiv dieser Frühjahrsputz in der Natur sein kann, wird den Müll garantiert nicht mehr in der Natur abladen.