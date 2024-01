Dieb stiehlt Kennzeichen eines Lkw

Ein Unbekannter entwendet in Merching Autokennzeichen eines LKW. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Merching hat am Sonntag ein Unbekannter oder eine Unbekannte Kennzeichen von einem Lastwagen gestohlen. Laut Polizei soll es zu dem Diebstahl Am Lerchenberg zwischen 0 und 11.30 Uhr gekommen sein. An einem Lastkraftwagen Toyota wurden in dem Zeitraum beide amtliche Kennzeichen entwendet.

Angaben zum Täter sind nicht vorhanden. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)