Honey and Soul spielen bei der Sommerserenade 2023

Sommer, See und satter Sound: Diesmal bereitet die Band Honey and Soul eine bunte Musikmischung für den perfekten Sommerabend in Merching vor.

Sobald die heißen Tage starten, denken die Merchinger beim Stichwort Mandichosee nicht nur ans Baden. Eine der schönsten Veranstaltungen ist nämlich sicher die Sommerserenade. Diese ist heuer bereits vor Ferienbeginn geplant, am Samstag, 22. Juli, ab 20.30 Uhr.

„Es gab bereits einige Anfragen aus dem Umland, wann die Sommerserenade am Mandichosee stattfindet“, verrät Marianne Aumiller von der Gemeinde Merching lachend. Der Kulturausschuss um Bürgermeister Helmut Luichtl freut sich in diesem Jahr besonders, dass er wieder eine Merchinger Besetzung gewinnen konnte: Honey and Soul in großer Quintett-Formation. Die Band besteht aus May Swan alias Martina Rudau (Gesang und Percussion), Holm Rudau (Gitarre, Bass und Keyboard), Stefan Beuthner (Gitarre, Keyboard und Gesang) Tobias Heinz (Gesang und Percussion) und Jörg Regenbogen, (Schlagzeug und Percussion).

Motto der Sommerserenade ist: Summer meets Country

Als Motto haben sie für den Mandichosee „Summer meets Country“ ausgesucht und jeden einzelnen Song mit viel Liebe gewählt. Das Programm und die Stilrichtung der Songs sind so breit gefächert, dass für alle Altersbereiche Musik zum Mitwippen und Träumen dabei ist.

„Wir wollen vor allem das einzigartige Sommergefühl einfangen“, unterstreicht Martina Rudau. Dass sie und die Band am Mandichosee spielen dürfen, ist für die Merchingerin etwas ganz Besonderes – denn auch privat verbringt sie gerne dort ihre Freizeit mit der Familie, weil es einfach ein so schönes Fleckchen Erde ist.

Aber auch als Musikerin empfindet sie dieses Event als etwas Wertvolles: Anders als auf Hochzeiten und Stadtfesten, auf denen sie als Band in diesem Sommer viel unterwegs sind und sich natürlich an die Wünsche ihrer Auftraggeber halten, können sie am See einmal das Künstlerische ausleben.

Sommerserenade findet nur bei gutem Wetter statt

Ganz persönlich freut sich Rudau darauf, in großer Formation mit mehrstimmigem Gesang den Zuhörerinnen und Zuhörern das perfekte Summerfeeling für einen richtig tollen Sommerabend zu bringen: Die Kulisse wird wie immer perfekt sein.

Der Beginn ist um 20.30 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang am Südufer des Mandichosees. Thomas Marzano mit seinem Team vom Kiosk wird in den Pausen wieder für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Empfehlenswert sind Sonnen- und Mückenschutz und für den Abend eventuell eine warme Decke. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung kann nur bei gutem Wetter stattfinden. Bei unklaren Verhältnissen wird es auf der Internetseite der Gemeinde unter www.gemeinde-merching.de rechtzeitig einen Hinweis geben.