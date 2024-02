Mann fährt betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto

Die Polizei kontrolliert in Merching einen Mann und stellt Alkoholkonsum fest. Außerdem besitzt er keine Fahrerlaubnis. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige.

In Mering ist am Sonntag ein 59-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Laut Polizei führten die Beamten gegen 19:30 Uhr wurde in der Kirchstraße eine Verkehrskontrolle bei einem Pkw-Fahrer durch. Im Verlauf der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, zusätzlich wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, weil der Fahrer gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)