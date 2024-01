Merching

vor 51 Min.

Merching feiert die Gemeinschaft

Plus Der Pfarrsaal in Merching platzt aus allen Nähten, als die Pfarreiengemeinschaft zum traditionellen Neujahrsempfang lädt.

Von Brigitte Glas

Zum Neujahrsempfang der Pfarreiengemeinschaft Mer­ching waren die Vertreterinnen und Vertreter der Kir­chen und aller kirchlichen Gremi­en und Gruppierungen wie unter ande­rem Pfarrgemeinderat, Kir­chenchor, Kindergarten, Spiel­grup­pen und Vertreter der politischen Gemeinden Schmiechen, Steindorf, Unterber­gen, Steinach, Hausen, Eresried und Hochdorf eingeladen. Der Be­weis, dass das Ehrenamt in Mer­ching und Umgebung lebt, wurde erbracht. Im Pfarrsaal herrschte so dichtes Gedränge, dass das Durch­kommen zeitweise schon sehr schwie­rig war.

Pfarrer Xavier Vetti­kuzhichali freute sich über die vielen Gäste und dankte allen, die sich in irgendeiner Form engagieren: „Sie sorgen dafür, dass unsere Pfarrei­engemeinschaft ein gelebter Ort des Glaubens ist.“ Traditionell las der Pfarrer anschließend eine Ge­schichte vor. Heuer hatte er die Fa­bel von den zwei Wölfen ausge­sucht. Jeder von uns trage zwei Wölfe in sich. Einen weißen und ei­nen schwarzen. Der weiße Wolf le­be von Zuversicht, Liebe, Freude und Gerechtigkeit, von all unseren guten Eigenschaften. Der schwarze dagegen von unseren Ängsten, von unserer Wut, der Gier und Eifer­sucht. Beide kämpften ständig mit­einander. Gewinnen würde der, „den wir füttern!“ Darin läge unsere Chance.

