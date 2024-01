Merchinger Frauenbund feiert 50-jähriges Jubiläum

Zusammenhalt, Hilfe, Weiterbildung und Freude - das pflegen Merchings Frauen seit 50 Jahren. Ihr Veranstaltungsangebot reicht von Schokoladenseminar bis Kabarett.

Im Dezember 1973 wollte eine Gruppe Merchinger Frauen den Seniorinnen und Senioren eine Freude machen und gestaltete am 22. Dezember den ersten Altennachmittag. Der damals neue Pfarrer Ernst Wollitz war von dem Engagement begeistert und holte die Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes aus Augsburg zu einem Vortrag nach Merching. Eine Woche später konnte er der damaligen Bürgermeistersgattin Therese Wagner zu ihrer Wahl als erste Vorsitzende des 53 Mitglieder starken neu gegründeten Verbunds gratulieren.

Der Pfarrer hoffte, wie in einem Zeitungsartikel vom Januar 1974 zu lesen ist, dass dadurch das Vereinsleben und auch das religiöse Leben in Merching bereichert würden. Zu Beginn war vor allem klar, dass man für die älteren Bürger ein geselliges Zusammensein schaffen wollte: Altennachmittage mit vielen Theateraufführungen, fröhliche Faschingsfeiern aber auch bemerkenswerte Ausflüge prägten die Anfangszeit.

Merchings Frauen nutzen die Möglichkeit, gemeinsam zu verreisen

Für einige war das damals eine willkommene Möglichkeit einmal zu verreisen – und da die Frauen meist nicht berufstätig waren, waren auch längere Fahrten möglich. In Erinnerung sind einigen sicher auch die kunstfertigen Basteleien und Handarbeiten, wie sie etwa beim Adventsbasar angeboten wurden. Einige Gründungsmitglieder sind dem auf 115 Mitglieder angewachsenen Verein bis heute treu geblieben: Hilde Dosch, Mathilde Berschneider, Helga Müller, Hannelore Bida, Isolde Mayr, Anneliese Meier und Sophie Bader.

An dem Engagement für Senioren und an dem fröhlichen Zusammenhalt hat sich bis heute nichts geändert. Dennoch hat sich enorm viel getan und das etwas staubige Image, das oft dem Frauenbund anhaftet, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun.

1995 begann sich innerhalb des Frauenbundes eine „junge Frauengruppe“ zu bilden. Sie trafen sich zu anderen Schwerpunkten, bildeten auch die erste Mutter-Kind-Gruppe und später eine Maxi-Gruppe, in Merching „Mäusestube“ genannt, die im Moment immerhin zwei Gruppen stark ist. Zwischendurch ging das Interesse an der jüngeren Gruppe fast gegen null, 2002 wurde sie aber wiederbelebt.

Lesen Sie dazu auch

Dass es in Merching die „Mäusestube“ (Maxigruppe) gibt, ist der Initative des Frauenbundes zu verdanken. Foto: Frauenbund Merching

Stolz ist man in Merching besonders auf die Senioren-Turn-Gruppe, die es schon fast seit der Gründung gibt: Fast 40 Jahre lang hatte sie Helga Müller geleitet, bis sie schließlich vor vier Jahren Kerstin Mayer übernahm. Seit 2022 gibt es außerdem eine Yogagruppe. Bekannt ist der Frauenbund in Merching, dem Mitglieder aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft angehören, durch viele Aktivitäten, wie den Weltgebetstag der Frauen, die Nachtwache vor Ostern, das Muttertagsfrühstück oder die Tombola am Pfarrfest. Mit zum Vorstandsteam gehört deshalb auch Claudia Nitsch-Ochs als geistliche Beirätin.

Beim Veranstaltungsangebot des Frauenbundes bringen sich alle mit ein

Was die meisten nicht so genau kennen, ist das bemerkenswerte Programmangebot des Katholischen Frauenbundes. Von einer literarischen Feuerzangenbowle über ein Schokoladenseminar bis hin zu Kabarett, einem Schafkopfkurs, politischen Vorträgen, ostfriesischen Spielen, Basteln, Wanderungen durch das Haspelmoor oder religiösen Themen reicht die Bandbreite. „Es ist alles dabei, was wir selbst gerne tun – und wir haben sehr vielfältige Interessenschwerpunkte“, fasst Vorsitzende Gerti Wiedemann zusammen.

Auch ausgefallene Freizeitaktivitäten wie hier die Ostfriesische Spiele in den frühen 2000er Jahren dürfen im Programm nicht fehlen. Foto: Frauenbund Merching

Jeder kann etwas anderes gut – und darin liegt die Stärke. „Jeden Monat bieten wir eine spezielle Veranstaltung an – und wenn uns tatsächlich einmal nichts einfällt können wir aus dem Pool des Katholischen Frauenbundes schöpfen und eine Veranstaltung in der Nähe besuchen oder eine Referentin zu uns nach Merching einladen", ergänzt sie. Kommen darf zu den Veranstaltungen übrigens jeder, der interessiert ist. „Jedes Mitglied kann sich mit dem einbringen, was sie am besten kann – und dieses voneinander lernen macht unheimlich Spaß.“

Der Frauenbund Merching gibt Halt in schwierigen Lebenslagen

Sehr viel Halt könne diese Gemeinschaft geben – zum Beispiel für Frauen, die den Partner verloren haben oder einfach nur, indem man sich selbst so einbringen kann, wie man ist, weiß Vorstandsmitglied Birgitt Zaiser zu berichten. Gertrud Grundler, ebenfalls im Vorstand, erinnert an etwas anderes: „Dass alle Frauen enorm viel bewegen können, zeigt sich schon an der großen Mitgliederzahl - die Gesamtmitgliedschaft aller Gruppen des Katholischen Frauenbundes kann es locker mit dem der CSU aufnehmen.“

Feier Am Freitag, 19. Januar, sind um 17.30 Uhr alle eingeladen zu einer Dankandacht in St. Martin Merching, der sich eine kleine Feier im Pfarrsaal anschließt. Die musikalische Umrahmung werden Lioba Krämer und Andreas Heim übernehmen.