So sieht Merching die Zusammenarbeit mit Mering

Plus Bürgermeister und Gemeinderat in Merching reagieren auf Florian Mayers Aussagen zum "Weihnachtsfrieden". Sie sehen sich nicht mit Mering im Krieg.

Für die Merchinger Räte war der Beitrag „Meringer Bürgermeister hofft auf Weihnachtsfrieden mit Merching“ eine interessante Lektüre. Bürgermeister Helmut Luichtl war es deshalb ein Anliegen, in der jüngsten Gemeinderatssitzung darauf noch einmal Bezug zu nehmen. Erstaunt war Luichtl schon zuallererst über die Formulierung: Schließlich sei man ja nicht im Krieg mit Mering und befinde sich ohnehin im Frieden.

Ein Anliegen war ihm auch, einige Fakten zu klarzustellen: Es sei nie behauptet worden, dass Merching das Retentionsbecken gebaut habe. Allerdings liege es zu 100 Prozent auf Merchinger/Steinacher Flur und man müsse dort das ausbaden, was bei den Unterliegern – und damit sei nicht nur Mering gemeint - schief gelaufen sei. Aufgrund des Rückhaltebeckens seien auch die Überschwemmungsgebiete neu festgelegt worden und Mering kann weitere Gebiete bebauen.