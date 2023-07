Merching

Nach dem Sturz: Gigantische Eiche lebt als Tisch weiter

Jetzt darf gefeiert werden: Insgesamt 40 Gäste passen an die große Tafel in Merching.

Plus Der Merchinger Christian Spicker schuf aus einer 300 Jahre alten, ursprünglich 28 Tonnen schweren Eiche den Tisch "Stormy Oak Giant" für 40 Personen.

Christian Spicker sägt keine gewöhnlichen Bretter von der Stange. Seine Leidenschaft ist lebendiges, nachhaltiges Holz, seine Stärke bereits in umgefallenen Baumriesen das Besondere zu sehen. Spickers Passion ist es, daraus Emotionen zu schaffen. Der 53-jährige Holztechniker und Schreinermeister, der seit 2019 das Sägewerk gepachtet hat, verliebte sich im November 2020 in den umgefallenen Eichenstamm, in einem Wald bei Zaisertshofen. Gefunden hatte ihn sein Berufskollege Dirk Meurer – allein für Bergung des Baumes, bei der Spicker darauf bestand, auch das Wurzelwerk am Stamm zu belassen, wurden vier Kettenbagger benötigt und nahm zwei Tage in Anspruch.

Der Merchinger Christian Spicker hatte eine ganz spezielle Vision

Es gab eigentlich kein Werkzeug, in dem man diesen Baum so bearbeiten konnte, wie es sich Christian Spicker dachte. Also konstruierte er selbst eine flexible Säge, die man auch zum Baum fahren kann. Josef Diepold, der damals den 28 Tonnen schweren Stamm am Sägewerk in die von Christian Spicker speziell vorbereitete Säge ablud, erinnert sich, dass es ganze zwei Stunden dauerte, bis der Stamm perfekt eingerichtet war. "Christian hatte eine ganz spezielle Vision, wie er schneiden musste. Es kommt ja nicht oft vor, dass man einen Stamm in der Größenordnung von 28 VW-Golf bewegt“, meint Diepold.

