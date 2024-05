Vandalismus: Meringer Imker verliert Bienenvolk

Plus Eine schlimme Entdeckung macht Herbert Rappel. Unbekannte haben seine Bienenstöcke zu Boden geworfen und zertreten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Imker Herbert Rappel ist fassungslos. Zweimal innerhalb weniger Wochen sind seine Bienenstöcke zum Opfer von Vandalismus geworden. Nun hat er Anzeige bei der Polizei erstattet. Die verlorenen Bienen bringt ihm das allerdings nicht zurück.

Der Meringer ist Imker im Vollerwerb. Gut 80 Bienenvölker hält er. Dabei legt er hohe Maßstäbe an. Denn Rappel sieht das Bienenvolk in seiner Gesamtheit - mit Königin, Drohne, Bienen und Wabe - und praktiziert eine wesensgemäße Tierhaltung: Mit Gleichgesinnten ist er dafür im Verein Mellifera organisiert. Seine Produkte sind außerdem nach dem besonders strengen Bio-Siegel Demeter zertifiziert.