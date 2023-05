Mering

Das sagen die Eigentümer des ehemaligen Modehaus Seiler in Mering

Plus Bei der Wolf GbR herrscht Unverständnis über die Unterschriftenaktion zum Modehaus Seiler – und über die Schwierigkeiten bei den Plänen für den unattraktiven Leerstand.

Von Gönül Frey

Hinter den Plänen für das seit 2018 leer stehende Modehaus Seiler steht die Wolf GbR. Diese hat viele Entwürfe vorgestellt und ist bisher in Mering mit allen gescheitert. Doch egal, welche der Planungen die Unterschriftenaktion ausgelöst habe, von einer Überbauung des Platzes könne nicht die Rede seien, betonen die Bauherren. "Auf dem Platz sind weiterhin Pkw-Stellplätze, Fahrradstellplätze, E-Bike Ladeplätze, eine Außenbestuhlung für ein Café und wenn möglich sogar eine öffentlich nutzbare Fläche vorgesehen", heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. "Unser Ansinnen ist es, am Standort ein Wohngebäude mit Bäckerei, großem Sitzcafé und großzügiger Außenanlage zu errichten."

Der Leerstand fällt in Mering sofort auf. Erst kürzlich nannte ihn Manfred Heider bei seiner Einzelhandelsanalyse als Negativbeispiel. Die Wolf GbR erklärt, warum sich an dem Anwesen so lange nichts tut. Die Baugenehmigung habe sich als unerwartet schwierig herausgestellt.

