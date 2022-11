Der Erhalt des Freibads wird für Mering zum Kraftakt

Plus Experte Steinert präsentiert eine ernüchternde Analyse zur anstehenden Sanierung und empfiehlt, den Sprungturm aufzugeben und die Preise zu erhöhen.

Beim beliebten Meringer Freibad steht eine Sanierung an. Marco Steinert von der auf Bäder spezialisierten Unternehmensberatung Altenburg präsentierte dazu eine Analyse im Meringer Gemeinderat. Auch in der bescheidensten Variante wird der Erhalt der Freizeiteinrichtung zu einem Kraftakt.