Mering

vor 33 Min.

Die Corona-Pandemie sorgt für viel Arbeit beim Meringer Sportbeauftragten

Plus Im Finanzausschuss der Marktgemeinde Mering schildert der Sportbeauftragte Andreas Widmann die Situation der Sportvereine.

Von Eva Weizenegger

Seit 2014 ist Andreas Widmann Sportbeauftragter der Marktgemeinde Mering. Er ist der Erste, der dieses Amt innehat, und hat es auch selbst als damals frisch gewählter Gemeinderat vorgeschlagen, wie Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Finanzausschusssitzung berichtete. Widmann gab einen kurzen Überblick über die Sportlandschaft in Mering. In den drei großen Vereinen Turn- und Stemmclub (rund 660), Turnverein (1900) und Sportverein (1300) sind die meisten Mitglieder. Insgesamt zählen die Meringer Sportvereine wie beispielsweise der Skiclub, Tennisclub oder der Verein Gesund durch Bewegung 5000 Mitglieder.

