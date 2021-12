Ein Prost auf das Jubiläum in Mering

Plus 1000 Jahre Markt Mering - das ist ein Anlass, um gebührend miteinander anzustoßen. Das erste Fass vom Jubiläums-Festbier zapft Bürgermeister Florian Mayer an.

Ein würziges naturtrübes Kellerbier, bernsteinfarben mit einem Alkoholgehalt von 5,6 Prozent: das ist das Festbier aus dem Hause Weihenstephan, das nun speziell zum 1000-Jahr-Jubiläum in Mering ausgeschenkt wird - ungeachtet dessen, dass die geselligeren Bestandteile des Programms wegen der Corona-Pandemie alle bis ins nächste Jahr verschoben wurden. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln schritt Bürgermeister Florian Mayer beim Schlosserwirt gekonnt zum Fassanstich.