Treff für Hochzeitsbegeisterte in Mering: Eine ganz besondere Wedding-Party

15 Unternehmerinnen demonstrieren, wie effektives Netzwerken in der Praxis aussieht. Eine Initiative in Mering, die nicht nur Hochzeitsbegeisterte anspricht.

15 Unternehmerinnen aus dem Wittelsbacher Land und Augsburg vernetzen sich, um gemeinsam in Mering ein neues Projekt auf die Beine zu stellen. Sie planen in den Räumen des Hotels und Boarding House Schlosserwirt eine Wedding-Party, die am Donnerstag, 14. März, ab 17 Uhr startet. "Adressiert ist die Party an alle, die Lust auf Netzwerken haben oder hochzeitsbegeistert sind und aktuell ihre Hochzeit planen", sagt Maria Bader-Krätschmer. Sie hatte gemeinsam mit ihrer Mutter Birgit Bader und Petra Schiele vom Meringer Blumenstadl die Idee für die Veranstaltung. Wie wäre es denn, wenn sich mehrere lokale Unternehmerinnen zusammenschließen, um alles, was für eine Hochzeit notwendig ist, an einem Ort vorzustellen.

Waren es anfangs sechs Frauen, so sind es mittlerweile 15, die sich und ihre Leistungen präsentieren. Mit dabei ist auch Vanessa Fasoli aus Mering. Die Sängerin wird bei der Wedding-Party zusammen mit einem Pianisten die Gäste unterhalten. "So bekommt das Publikum gleich einen Eindruck von meinem Repertoire", sagt sie beim Vorbereitungstreffen für das Event. Duygu Akar aus Augsburg ist ebenfalls gekommen, um sich über den Ablauf zu informieren. Die Make-up-Artistin wird bereits am Vormittag die zwei Paare stylen, die für das Hochzeitsshooting engagiert sind. "Wir wollen zwei Style-Shootings für Instagram zum Thema ,Silbergraue Salbeihochzeit' und ,Romantic is Lilantic Wedding' stemmen und bei der Party am Abend dann einen Einblick darüber geben", informiert Bader-Krätschmer. Diese beiden Themen seien angesagte Trends in der Hochzeitsbranche.

Wedding-Party in Mering: neue Hochzeitstrends 2024

Darauf abgestimmt sind deshalb auch der Blumenschmuck und die Hochzeitssträuße, die Petra Schiele und ihr Team vom Meringer Blumenstadl anfertigen. Die Kleider der Braut stammen von Brautmoden Melanie aus Augsburg und die Ausstattung der Herren übernimmt Mode Hintermair aus Ried. Sie bieten zudem auch Tracht an. "Mir war gar nicht bewusst, wie viele Frauen hier aus der Region ein eigenes Business haben", sagt Regina Hintermair.

Fotografiert werden die Paare von Alexandra Kelz. "Diese Veranstaltung ist ein Versuch", sagt Birgit Bader. Sie und ihre Tochter haben mit ihrem Restaurant und Hotel Schlosserwirt in der Vergangenheit immer wieder erlebt, wie oft Brautpaare anfragen, wenn es um Blumenschmuck, Musik oder die Hochzeitstorte geht. "Da sind sie dann froh, wenn sie auf gute Kontakte zugreifen können", sagt sie. Deshalb bietet ihre Tochter Maria zudem noch eine Eventplanung an. Viele verschiedene Dinge sind notwendig, damit die Hochzeit zur perfekten Feier wird. Die Details sind es, die mit einspielen. Anne Riemer und ihre Papeterie zeigen, was bei Einladungs-, Tisch- oder Menükarten möglich ist. Michaela Borstel-Schäfer vom Kissinger Unternehmen Luftgestalt ist mit ihren Dekorationsideen und Luftballondesigns ebenfalls vor Ort. Und zu diesen vielen Kleinigkeiten gehört auch der passende Duft, für den Sabine Baur von der Friedberger Parfümerie Herznote sorgen will.

Bei dem Vorbereitungstreffen sprechen sich die Unternehmerinnen ab, wer welche Aufgaben übernimmt, wer sich bei der Party im Hotel Schlosserwirt an welchem Ort präsentiert. "Ich habe große Dekosäulen, die kann ich im ganzen Raum verteilen", schlägt Franziska Schweizer von der Goldschmiede Schweizer vor. Sie will auch beim Shooting am Vormittag dabei sein. "Mir ist wichtig, dass der Schmuck gut zur Geltung kommt", sagt Schweizer, deren Geschäft in Augsburg ist. Sie selbst lebt aber in Friedberg.

Auch die Werbung im Vorfeld wird geplant. "Die Vorankündigungen auf Instagram nicht vergessen", sagt Maria Bader-Krätschmer und arbeitet dafür einen Zeitplan aus. Das Logo des Events soll ebenfalls immer wieder verwendet werden. Dafür zeichnen Nadina Baur und Jessica Böse von der Designdenkerei aus Mering verantwortlich.

Anmeldung zum Wedding-Event beim Schlosserwirt in Mering

Ein Highlight der Veranstaltung soll um 19 Uhr das Torten-Tasting sein. Die Torten stammen von Maria Speck, die in Mering ihr Unternehmen Biokuchenversand gegründet hat, und spielen beim Instagram-Shooting am Vormittag bereits eine große Rolle. Zudem werden Cocktails angeboten. Es gibt eine Selfie Wall und ein Gewinnspiel. "Einer der Preise ist eine Nacht in unserer Honeymoon-Suite", sagt Maria Bader-Krätschmer. Dieses Event soll aber nur der Beginn sein. "Wir wollen unser Netzwerk weiter ausbauen", sagt Maria Bader-Krätschmer und fügt an: "Wir Frauen machen einander stark." Alle, die sich im Vorfeld anmelden, bekommen ein Präsent. Anmeldung unter info@schlosserwirt.de oder 08233/9504.