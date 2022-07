Auszubildende der Pflegeschule diskutieren mit Minister über Fachkräftemangel

Was muss passieren, die dringend benötigten Pflegefachkräfte zu gewinnen. Darüber diskutieren Auszubildende aus Mering mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Bei dem Gespräch waren sich alle Teilnehmenden schnell einig: "Die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen müssen deutlich verbessert werden." Miteinander diskutierten Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek, CSU-Kreisvorsitzender Peter Tomaschko sowie Auszubildende, Lehrkräfte und das Team um Schulleiter Dietmar Köpernik. Bei dem Erfahrungsaustausch zur generalistischen Ausbildungsform an der Pflegeschule Mering zeigten sie auch mögliche Ansatzpunkte auf.

Mit großem Interesse verfolgen Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek und CSU-Kreisvorsitzender Peter Tomaschko die Berichte der Auszubildenden. Foto: Pflegefachschule

Seit 2020 sind die früher eigenständigen Ausbildungsgänge Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege in der generalistischen Ausbildungsform mit dem Abschluss als „Pflegefachfrau / Pflegefachmann“ zusammengefasst. In dieser Ausbildung erwerben die angehenden Pflegekräfte umfangreiches theoretisches Wissen sowie vertiefte medizinisch-pflegerische Kenntnisse. Durch gezielte praktische Anleitung sollen sie zudem professionell auf den Pflegealltag in allen Versorgungsbereichen vorbereitet werden.

Pflegeberuf soll wieder attraktiv werden

Doch gerade diese praktische Anleitung sowie die Ausbildungsbedingungen sind in vielen Einrichtungen, speziell der Langzeitpflege, sehr problematisch. Daher initiierte Manuela Müller von der zum BBZ Augsburg gehörenden Pflegeschule Mering das Treffen zwischen Klaus Holetschek, Peter Tomaschko sowie Auszubildenden und Lehrkräften. Es ging darum, den Politikern aufzuzeigen, wo dringend Optimierungen notwendig sind, damit der Beruf wieder attraktiv wird, denn „95 Prozent unserer Absolventinnen und Absolventen wollen aufgrund der Arbeitsbedingungen später nicht in der Pflege von alten Menschen arbeiten“, so die Lehrerin. Und gerade dort ist der Bedarf jedoch besonders hoch.

Die Gründe für die mangelnde Attraktivität erklärten Hannah Eichenseher und Nadine Buck – beide am Ende des 2. Ausbildungsjahres – eindrücklich mit ihrem Erfahrungsbericht. Ein wesentlicher Punkt ist, dass es in vielen Langzeitpflegeeinrichtungen generell zu wenig Personal gibt und es damit an Zeit mangelt – Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für eine umfassende Praxisanleitung der Auszubildenden.

Im Gegenteil, die Auszubildenden werden in der Regel als volle Arbeitskräfte mit hoher Verantwortung eingesetzt und erleben Dienstzeiten von bis zu 14 Tagen am Stück. Sich physisch oder psychisch zu erholen, ist dabei nicht mehr möglich. Viele Pflegekräfte sind durch den Dauerstress, das fehlende betriebliche Gesundheitsmanagement und die oftmals mangelnde Wertschätzung frustriert und von Burn-out betroffen. Empathie für die Pflegebedürftigen und prophylaktisches Arbeiten ist vielerorts kaum noch möglich. Zeit raubt zudem die immens aufwendige Dokumentation der Praxisanleitung.

Meringer plädieren für eine bessere praktische Ausbildung

Für eine bessere praktische Ausbildung ist es unerlässlich, dass pädagogisch gut ausgebildete, engagierte Praxisanleiter in den Einrichtungen durch Freistellung Zeit für diese Aufgabe haben. Daneben formulieren die Auszubildenden weitere Vorschläge, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen: entbürokratisierte Dokumentation der Praxisanleitung, geregelte Dienstpläne mit genug Erholungszeiten, reduzierte wöchentliche Arbeitszeit, betriebliches Gesundheitsmanagement, Bonus-Zahlungen, Fahrtkostenzuschüsse, Konsequenzen bei schlechten Qualitätsprüfungen, bessere Versorgung mit Pflegehilfsmitteln und mehr Fortbildungsangebote.

Klaus Holetschek zeigte sich beeindruckt von den Erfahrungsberichten und konstruktiven Vorschlägen: „Ich nehme ernst, was mir heute mitgegeben worden ist." Vorrangig sei, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. "Es ist jetzt unbedingt notwendig, das System vernünftig auszutarieren, die Pflege aufzuwerten und damit die Qualität zu erhöhen." Die Politik habe Hausaufgaben zu machen, aber auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stehen in der Verantwortung.

„Wir an der Pflegeschule Mering sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss der früher eigenständigen Ausbildungsgänge in der generalistischen Ausbildung der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung trägt und eine einheitliche Sichtweise auf die Pflege ermöglicht", so Schulleiter Dietmar Köpernik. Als Schule unterstütze man die Einrichtungen tatkräftig dabei, dass gut ausgebildetes Personal zur Verfügung stehe. "Doch auch wir können uns der Forderung nach verbesserten Rahmenbedingungen nur anschließen, damit die Pflegekräfte lange gesund im Beruf bleiben können“, fasste Dietmar Köpernik zusammen.

Die staatlich anerkannte Pflegeschule Mering wurde 2004 gegründet. Sie ist die einzige Schule ihrer Art im Landkreis Aichach-Friedberg und arbeitet mit über 40 Ausbildungsbetrieben und Einrichtungen der stationären und ambulanten Akut- und Langzeitpflege in der Region zusammen. (AZ)