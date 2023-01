Frau ohne Führerschein baut Unfall an Zebrastreifen

Eine 28-Jährige verursacht einen Unfall an einem Zebrastreifen in Mering. Wie sich im Anschluss herausstellt, ist dies jedoch nicht ihr einziges Vergehen.

An einem Zebrastreifen in der Münchener Straße in Mering kam es am Montag gegen 15 Uhr zu einem Unfall. Eine 28-jährige Frau bemerkte zu spät, dass das vor ihr fahrende Fahrzeug am Überweg anhielt und fuhr auf dieses auf. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Doch das war noch nicht alles: Bei der Unfallaufnahme wurde schließlich festgestellt, dass die Verursacherin seit 2019 keinen gültigen Führerschein mehr hat. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)