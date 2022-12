Mering

vor 50 Min.

Go-Ahead startet mit Ärgernissen: Das sagen Meringer Pendler

Plus Verspätungen, kurzfristige Änderungen: Zum Start von Go-Ahead gab es im Streckennetz viele Probleme. Auch Pendlerinnen und Pendler in Mering waren betroffen.

Von Heike Scherer

Am Sonntag startete der englische Dienstleister Go-Ahead auf der Strecke zwischen Ulm und München seinen Betrieb. Damit gehen einige Veränderungen für Zugfahrende einher – und gleich die ersten Ärgernisse. Denn am gleichen Tag hatten Fahrgäste von Go-Ahead mit Verspätungen zu kämpfen, viele Probleme hielten bis Montag an. Diese betrafen auch Pendlerinnen und Pendler in Mering. Trotz Verspätungen fanden einige Lob für die neuen blauen Züge.

