Große Suchaktion in Mering: 15-jähriges Mädchen vermisst

Eine großangelegte Suchaktion gab es am Samstagabend in Mering und Kissing: Eltern hatten ihre 15-jährige Tochter als vermisst gemeldet.

Die Polizei hat am Samstag eine umfangreiche Suche in Mering und Kissing eingeleitet. In den Abendstunden des 25. Mai hatten Eltern ihre 15-jährige Tochter als vermisst gemeldet. Die Jugendliche befand sich Informationen des Polizeiberichts zufolge in einer persönlichen Ausnahmesituation.

15-jähriges Mädchen in Mering verschwunden

Es waren neben mehreren Beamtinnen und Beamten des Streifendienstes auch die Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Das vermisste Mädchen konnte letztlich durch den Einsatz der Beteiligten gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen in Mering gefunden werden. (AZ)