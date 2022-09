Mering

Investorenmodell ermöglicht neue Kita für Mering

So könnte die neue Kita gegenüber der Feuerwehr nach den Plänen von Architekt Gerhard Mach aussehen.

Plus Immobiliengesellschaft baut fünfgruppige Kita gegenüber der Feuerwehr in Mering. Daneben wäre Platz für ein neues Jugendzentrum.

Von Gönül Frey

Eine neue fünfgruppige Kita will der Verein Frohsinn in Mering eröffnen. Ursprünglich hatte der Träger geplant, seine Kinderwelt in der Kanalstraße auf einem Nachbargrundstück zu erweitern, doch der Ankauf der Fläche scheiterte überraschend. Nun bietet die Augsburger Immobilien GmbH eine Lösung – und ein für Mering neues Finanzierungsmodell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

