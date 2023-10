Kostenexplosion stoppt Neubau des Papst-Johannes-Hauses in Mering

Plus Die schon fertigen Pläne der Meringer Pfarrei sind alle hinfällig. Jetzt wird kräftig abgespeckt. Das hat auch Verzögerungen zur Folge.

Die großen Pläne für den Neubau des Papst-Johannes-Hauses sind Geschichte. Die extreme Kostensteigerung im Baubereich führt dazu, dass sich die Meringer Pfarrgemeinde das schon fertig geplante Projekt nicht mehr leisten kann. Das teilten Pfarrer Florian Markter und Verwaltungsleiter Walter Mück im Gespräch mit unserer Redaktion mit.

Schon seit viereinhalb Jahren ist der große Saal des Papst-Johannes-Hauses gesperrt, weil die Statik für das Dach nicht nachgewiesen ist. Eigentlich war geplant, das Jugendheim, das Gebäude mit der Michaelstubn und den große Saal abzureißen und stattdessen ein etwas kleineres, modernes Gemeindezentrum zu errichten.