Mann fährt betrunken und ohne Führerschein durch Mering

Mitten in der Nacht kontrolliert die Polizei einen 46-jährigen Autofahrer. Nun muss dieser mit einem Strafverfahren rechnen.

Die Polizei stoppte am Samstag einen Autofahrer in Merching – und ließ ihn nicht weiterfahren. Der 46-jährige Meringer war um 23.40 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs. Hierbei fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Einen Führerschein konnte der Fahrer ebenfalls nicht vorzeigen. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, ergab ein Test rund 1,72 Promille.

Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Meringer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)