Mering regelt künftige Bebauung an der Reifersbrunner Straße

Mit einem Bebauungsplan will der Gemeinderat das Gebiet nordöstlich der Reifersbrunner Straße regeln. Den Blick von oben auf das betroffene Gebiet hat Ballonfahrer Josef Stöhr festgehalten.

Plus Einige Grundstücke an der Reifersbrunner Straße wären groß genug für Mehrfamilien- oder Reihenhäuser. Aber passt das überhaupt in das Wohnviertel?

Von Gönül Frey

Baugrund ist in Mering teuer und gefragt. Entsprechend interessant ist es für Eigentümer, großzügige Grundstücke nachträglich dichter zu bebauen. Vor allem aus früheren Jahren gibt es da in Mering einige Bausünden zu bewundern. Mittlerweile regelt der Gemeinderat jedoch Stück für Stück Siedlungsgebiete nachträglich über einen Bebauungsplan. Aktuell befasst sich das Gremium mit dem Gebiet "nordöstlich der Reifersbrunner Straße".

