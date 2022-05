Mering trauert um Stefan Sumperl

Plus Mit 87 Jahren stirbt der langjährige Marktgemeinderat.

Er kannte Mering, wie es heute kaum einer kennt. Er war der Marktgemeinde über viele Jahre verbunden und setzte sein ehrenamtliches Engagement vielseitig ein. Noch bei der Feier zu seinem 85. Geburtstag im März 2020 lobte CSU-Ortsvorsitzender und damals noch Zweiter Bürgermeister Florian Mayer ihn als einen Menschen, der sich ehrenamtlich über Jahrzehnte für den Markt Mering und vor allem das hiesige Vereinsleben so stark wie kaum ein anderer engagiert habe.