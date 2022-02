Mering

Mering will Energiewende mit Pilotprojekt an der Kita Kapellenberg starten

Auf dem Dach der Kita am Kapellenberg in Mering soll eine PV-Anlage künftig den Strom für den Eigenbedarf der Einrichtung erzeugen.

Plus Auf dem Dach plant der Markt Mering eine Photovoltaikanlage. Potenzial gibt es auch auf einigen anderen kommunalen Gebäuden.

Von Gönül Frey

Zur energieautarken Gemeinde will der Markt Mering einmal werden. Das ist das Ziel. Doch der Weg dorthin ist noch weit. Vor allem die Nutzung von Photovoltaik (PV) auf kommunalen Dächern möchte Mering nun zügig vorantreiben. Als ein erstes Projekt soll in Zusammenarbeit mit der Bürger Energiegenossenschaft BEG Aichach-Schrobenhausen eine PV-Anlage auf dem Dach der Kita Kapellenberg entstehen. Und auch an einigen anderen Stellen im Ort könnte sich etwas tun.

