Meringer Tierärztin praktiziert jetzt in Prittriching

Dr. Daniela Krause-Erl und Dr. Gabriela Margraf machen seit Januar gemeinsame Sache.

Seit 20 Jahren führt Dr. Daniela Krause-Erl ihre Tierarztpraxis in Prittriching. Im Spätsommer 2023 bekam sie Besuch von ihrer Kollegin Dr. Gabriela Margraf aus dem acht Kilometer entfernten Mering. Margraf berichtete von ihrem Problem: Sie sollte Ende des Jahres 2023 nach 20 Jahren aus ihrer Meringer Praxis ausziehen. Denn der Besitzer will das Haus renovieren und der Mietvertrag für die Praxis konnte daher nicht verlängert werden. „Das bedeutete für mich, dass ich mich schnell nach einer anderen Bleibe umsehen musste. Das war aber nicht einfach“, so Margraf, die aus Altersgründen ohnehin die Arbeit etwas reduzieren wollte.

Ein weiterer Raum soll in Prittriching angemietet werden

„Ich möchte aber gern noch einige Jahre weiterarbeiten und meine langjährige Klientel weiter betreuen. So dachte ich, ich frage mal bei meiner Kollegin an“, sagt Gabriela Margraf. Die beiden sprachen miteinander und Daniela Krause-Erl sagte nach kurzer Bedenkzeit zu, Gabriela Margraf ab Januar 2024 in ihre Praxis aufzunehmen. „Ich habe schnell das Positive und die Synergien an dieser Lösung gesehen.“ Denn beide Tierärztinnen betreuen Kleintiere, Vögel und Reptilien, ergänzen sich gut und können sich daher auch an Urlaubs- und Krankheitstagen vertreten.

Margraf brachte eine tiermedizinische Fachangestellte und einige medizinische Geräte mit in die bestehende Praxis. „Bald können wir einen weiteren Raum neben meiner Praxis dazu anmieten, sodass wir noch mehr Platz haben werden und dann auch einen eigenen OP-Trakt eröffnen“, so Daniela Krause-Erl. Bisher waren donnerstags keine festen Sprechzeiten vorgesehen, jetzt hat Gabriela Margraf diesen Tag übernommen.

Seit 20 Jahren war Gabriela Margraf in Mering tätig

Gabriela Margraf studierte Tiermedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, arbeitete danach in München, Penzberg und Friedberg. 1989 eröffnete sie eine eigene Kleintierpraxis in Augsburg-Hochzoll, nach der Geburt ihrer Kinder kam eine siebenjährige Pause, in der sie nur Vertretungen übernahm. Seit 2004 war sie mit eigener Praxis in Mering. Dass sie jetzt mit neuer Partnerin weiterarbeiten kann, darüber freut sie sich.

Denn die Arbeit als Tierärztin bringe viele spannende und schöne Ereignisse mit sich. „Man muss ja nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen ‚tragen‘, es ist einfach ein interessanter Beruf“, so Margraf. Auf die Frage nach einem besonderen Ereignis erzählt sie die Geschichte eines Chinchillas, der zu ihr in die Praxis gebracht wurde. Ihm ging es offensichtlich nicht gut und er würde kaum mehr fressen, so die Besitzer. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um eine schwangere Chinchilla-Dame handelte. Die Besitzer waren der Überzeugung gewesen, dass sie zwei Männchen bei sich wohnen hatten. „Leider war das Junge im Bauch schon tot“, so Margraf. Auch Daniela Krause-Erl erlebt so einiges in ihrer Praxis und als „Vet-Influencerin“ auf Instagram. Auf ihrem Account informiert sie Menschen über ihre Arbeit in der Praxis und hat damit großen Erfolg.