Mering

Meringer Turnverein braucht mehr Platz

Plus Bei der Vereinsversammlung am 6. Mai stellt das Vorstandsteam des TV Mering die Pläne vor. Aufstockung oder weiterer Hallenbau – darüber sollen die Mitglieder mitentscheiden.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Als die Eduard-Ettensberger-Halle (EEH) im Oktober 2009 eröffnet wurde, erfüllte sich für den Turnverein Meringer ein Traum. Doch der mitgliederstärkste Verein der Marktgemeinde kommt schon wieder an seine Grenzen. "Vor allem im Nachwuchsbereich haben wir einen großen Bedarf", erklärt Katharina Bader-Schlickenrieder, Vorsitzende des TVM. Sie arbeitet seit 20 Jahren im Vorstand und kennt den Verein seit ihrer frühen Kindheit. Dass auch die Corona-Pandemie den Zulauf zum Turnverein nicht bremsen konnte, freut sie zwar, andererseits stellt das für die Vorsitzende und ihr Team eine große Herausforderung dar: Es gibt nicht genügend Platz. In einer Mitgliederversammlung am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr will der Vorstand ein Stimmungsbild einholen, ob und wie der Verein erweitern soll oder ob es noch eine weitere Möglichkeit gibt.

Meringer Turnverein: Enorme Kostensteigerung im Bauwesen

Gemeinsam mit Ingrid Motsch, Zweite Vorsitzende, und Andreas Widmann, Dritter Vorsitzender, und weiteren Mitgliedern des Vorstands ist Bader-Schlickenrieder immer wieder auf der Suche nach Lösungen. "Wir können uns vieles vorstellen", sagt sie. Zum einen wäre eine Aufstockung über dem Bereich der Gymnastikhalle möglich. Andererseits wäre als weitere Option denkbar, dass, wenn der Landkreis die Notwendigkeit einer weiteren Halle sieht, der TVM sich daran beteiligt. Ingrid Motsch und Katharina Bader-Schlickenrieder favorisieren jedoch die Aufstockung. "Das wäre zeitnah zu realisieren und auch für den Verein finanziell stemmbar", sagt Bader-Schlickenrieder. Denn es zeige sich bereits bei anderen Projekten der Marktgemeinde und des Landkreises, dass ein Grundstück für eine weitere Turnhalle in Mering so schnell nicht zur Verfügung stünde. Hinzu käme die enorme Kostensteigerung im Bauwesen.

