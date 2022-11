Mering

18:30 Uhr

Meringer Weihnachtsmarkt startet heuer nur unter Schwierigkeiten

Plus Halb so viele Buden wie in guten Jahren sind besetzt. Der Markt Mering hilft dem Gewerbeverband als Veranstalter mit einem Zuschuss. Doch es gibt auch Kritik.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Wird der Weihnachtsmarkt in Mering überhaupt stattfinden? Schon seit Wochen kursieren Gerüchte, dass die beliebte Adventsveranstaltung gefährdet sei. Doch nun gibt es Entwarnung. Der Meringer Marktgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Mering aktuell als Veranstalter mit einer Übernahme des Defizits abzusichern. Dabei fielen gegenüber dem Gewerbeverband kritische Worte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen