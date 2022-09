Mutige Investition trotz Corona, Personalmangel und Energiekrise

Plus Das Ehepaar Wolferseder aus Kissing können Krisenzeiten nicht stoppen. Sie ziehen während des Umbaus des Parkstüberls in die Alte Welt.

Restaurants suchen händeringend Personal. Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie scheint der Arbeitsmarkt leer gefegt. Im Servicebereich findet sich kaum jemand und Köchinnen oder Köche sind umworben wie kaum zuvor. Wer traut sich angesichts dieser Tatsachen und der steigenden Energiepreise eigentlich noch, ein Restaurant zu eröffnen? Familie Wolferseder aus Kissing.