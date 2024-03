Mering

vor 32 Min.

Schandfleck Modehaus Seiler in Mering: Das sagen die Eigentümer

Plus Der Leerstand in der Meringer Ortsmitte wurde bei unserer Leseraktion zum zweitschlimmsten Schandfleck gewählt. Hier soll sich möglichst bald etwas ändern.

Von Gönül Frey

Das ehemalige Modehaus Seiler in Mering steht seit der Schließung 2018 leer und verwahrlost zunehmend. Vielen Meringerinnen und Meringern ist der unschöne Leerstand mitten im Zentrum ein Dorn im Auge. Bei einer Leseraktion unserer Redaktion erreichten uns dazu zahlreiche Zuschriften und bei der folgenden Abstimmung wurde das ehemalige Modehaus Seiler auf Platz zwei der schlimmsten Schandflecke gewählt. Eigentümer ist die Wolf GbR: auf Nachfrage bezieht Stefan Wolf Stellung – und gibt den Kritikern völlig recht.

"Die Einschätzung Ihrer Leser teile ich vollumfänglich. Ein derartiger Leerstand ist Gift für die Attraktivität eines innerstädtischen Bereichs", sagt er und erklärt, wie es zu dem langen Leerstand gekommen ist, der vonseiten der Eigentümer nicht beabsichtigt war. Die Wolf GbR will an der Stelle des jetzigen Gebäudes wieder ein Wohn- und Geschäftshaus errichten – mit einem Bäckereicafé im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Stockwerken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen