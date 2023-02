Mering/Schmiechen

Faschingswagen fährt mit neuem Sicherheitssystem bei Umzügen mit

Plus Aus den 15 Shell-Jungs aus Mering ist eine hundertköpfige Faschings-Crew geworden. Sie fahren am Sonntag unter dem Motto "Super Mario" in Schmiechen mit.

Von Heike Scherer

Erst vor sechs Wochen hatten die Faschingsfreunde aus Mering und Umgebung mit ihrem Organisator Thomas Hanel die Idee für ihren Faschingswagen. Inzwischen waren sie schon bei den Umzügen in Donauwörth, Igling und München an den letzten beiden Wochenenden und werden selbstverständlich auch im Nachbarort Schmiechen am Sonntag teilnehmen.

