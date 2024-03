Seit 17 Jahren ist Christian Schwarz Kirchenmusiker in Mering

Für ihn ist der Beruf als Kirchenmusiker eine Berufung. Für seine zwei Chöre sucht er noch singfreudige Mitglieder.

Christian Schwarz sitzt an der großen Orgel in St. Michael und übt ein Präludium von Hans-Friedrich Michelsen ein. Außerdem studiert er für eine Orgelmatinee eine schwere Trio-Sonate von Johann Sebastian Bach ein. Die Zeit zum Üben ist für ihn sehr knapp, vor oder nach dem Gottesdienst oder wenn er etwas Freizeit hat. Seit 2007 ist er in Mering als Organist tätig und fühlt sich sehr wohl.

Mit 18 Jahren begann er als nebenamtlicher Organist in Gablingen. Zehn Jahre spielte er dort die Orgel, fuhr oft mit dem Rad zur Abendmesse und nach dem Üben im Dunkeln nach Hause. Das war für ihn eine glückliche Zeit, Pfarrer Gerhard Kögel förderte und forderte ihn und er ist ihm dafür dankbar. Wie entstand sein Berufswunsch und was sind die Aufgaben eines Kirchenmusikers?

Schon als Kind interessierte sich der 46-jährige Vater eines neunjährigen Sohnes für Musik. Sein erstes Instrument war die Gitarre. Christian Schwarz wurde in Augsburg geboren und seine Grundschullehrerin spielte Gitarre. „Das faszinierte mich so, dass ich beschloss, auch Gitarre spielen zu wollen“, verrät er. Er besuchte zuerst die Albert-Greiner-Singschule, um die Noten zu lernen. Im Selbststudium brachte er sich noch das Keyboard bei.

Als er als Ministrant in Augsburg-Bärenkeller die Orgel hörte, kam der Wunsch auf, Orgelunterricht zu nehmen. Beim Schulgottesdienst in der Realschule spielte er schon die Orgel. Nach dem Abschluss der Fachoberschule studierte Schwarz ab 1999 an der Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg Kirchenmusik und wurde 2006 fertig. Er ist Diplom A-Kirchenmusiker, hat in Mering aber eine B-Stelle mit 27 Stunden. „A-Stellen sind rar und fordern eine große Verantwortung ab“, weiß er. Schwarz fühlt sich in Mering sehr wohl, er hat ausreichend Zeit, um zu komponieren oder Arrangements für seine Chöre zu schreiben. Außerdem erteilt er Einzelunterricht für Gitarre, Orgel und Klavier.

Seit 17 Jahren ist Christian Schwarz Kirchenmusiker in Mering Für eine Orgelmatinee übt er eine schwere Trio-Sonate von Johann Sebastian Bach ein. Foto: Heike Scherer

Nur mittwochs hat Christian Schwarz keinen Gottesdienst zu begleiten

Außer mittwochs steht jeden Tag ein Gottesdienst auf dem Plan: am Montag eine Abendmesse, am Dienstag um 9 Uhr die Hausfrauenmesse, donnerstags spielt er um 10 Uhr im Theresienkloster und abends findet die Messe in St. Michael vor der Chorprobe statt, am Freitag ist um 9 Uhr Messe. Samstags ist er bei Taufen oder Hochzeiten im Einsatz, bevor der Sonntag mit drei Gottesdiensten folgt. „Im Herbst und Winter gibt es dann noch viele Beerdigungen“, fügt er hinzu.

Weihnachten und Ostern sind für den Organisten die stressigste Zeit

Die stressigste Zeit ist an Weihnachten und Ostern, weil manchmal nur vier Stunden Zeit zum Schlafen bleiben wie diesmal zwischen Karsamstag und Ostersonntag. Aber er mache die Tätigkeit, obwohl sie anstrengend sei, sehr gerne, sieht sie als seine Berufung an, so Schwarz. „Ich kann mich am besten entspannen, wenn ich im Wald spazieren gehe oder andere Musik anhöre“, verrät er. Sein Beruf stelle immer wieder neue Herausforderungen, weil kein Gottesdienst gleich sei. Vor allem für Hochzeiten müsse er neue Stücke einüben. Er erinnert sich, dass seine Eltern ihm rieten, etwas „Gescheites“ zu lernen. „Das ist mir gelungen, denn ich bin immer noch mit Herzblut dabei und wollte immer schon Gott loben“, erklärt er. Dass es Gott gibt und er Platz im Leben haben muss, ist er sich sicher.

Christian Schwarz leitet in Mering zwei Chöre und freut sich über neue Gesichter. Am Donnerstag um 20 Uhr trifft sich der Erwachsenenchor im Papst-Johannes-Haus und übt eineinhalb Stunden. An Ostern singt dieser die „Missa Brevis in C-Dur“ von Alois Dellinger. Vor allem weitere Männerstimmen werden gebraucht. „Niemand muss Angst haben, zu schlecht zu sein. Üben schweißt zusammen und Singen tut der Seele gut“, sagt der Organist und lacht. Nach der Pandemie habe die Lust, einen Chor zu besuchen, stark abgenommen, stellt er fest. Ein Tag der offenen Chorprobe brachte keine neuen Mitglieder. Seit zwei Jahren gibt es am Dienstag zwischen 16.15 und 17 Uhr auch einen Kinderchor, zu dem neue Kinder zwischen acht und zehn Jahren zu einer Schnupperstunde gerne willkommen sind. An Weihnachten und an Kommunionfeiern trat er bereits auf.

Traurig ist Christian Schwarz darüber, dass es künftig nicht mehr so viele Kirchenkonzerte in Mering geben wird, weil sich der Förderverein der Meringer Kirchenmusik gerade auflöst. Bisher waren es drei bis vier Konzerte im Jahr. Geplant ist ein Weihnachtssingen der Meringer Chöre am 6. Januar 2025, eine Orgelmatinee möchte er voraussichtlich schon im Sommer machen. „Wenn die Gottesdienstbesucher nach meinem letzten Stück noch sitzen bleiben, merke ich, dass sie mich mögen. Ich bin sehr gerne hier in Mering. Ich darf die Lieder aussuchen und oft sind auch Improvisationen von mir gefragt“, verrät Christian Schwarz.