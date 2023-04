Soulsängerin Mombee tritt bei internationalem Festival in Mering auf

Menschen verschiedener Kulturen sollen sich bei Speisen und Getränken begegnen und Musik und Tänze genießen. Fünf neue Gruppen oder Solisten feiern eine Premiere.

Seit zehn Jahren leitet Maureen Lermer den Verein IKM und stellt jedes Jahr mit ihren engagierten Mitgliedern und dem Verein " Mering ist bunt" unter Leitung von Peter Hörmann ein internationales Festival auf die Beine. Dieses Jahr wird es am 22. April in der Mehrzweckhalle Mering ab 14.30 Uhr bis zum späten Abend stattfinden. DJ Sam Kiss wird als echter Profi dazu beitragen, dass der Tag ein Erlebnis wird. Einige Gruppen aus den vergangenen Jahren sind wieder mit von der Partie, aber es werden auch viele neue Gesichter auf der Bühne zu sehen sein. Der gemeinnützige Verein möchte seine Erlöse aus dem Festival an die Meringer Tafel spenden, die bedürftigen Menschen in der Region hilft.

Der Verein Internationale Kultur Mering hat vier Säulen: Kochen, Literatur/Ethik, Kunst und Musik. Beim internationalen Festival können die Besucher einen Einblick in die Arbeit des Vereins bekommen und bei Interesse auch selbst Mitglied werden und sich beteiligen. Maureen Lermer und ihre aktiven Vereinskollegen und -kolleginnen freuen sich auf viele Gäste aus Mering und Umgebung.

Speisen aus aller Welt gibt es beim internationalen Festival

Sie haben für den Nachmittag ein spannendes Programm zusammengestellt. Speisen aus der Türkei, Afrika und Brasilien, Getränke aller Art, Kaffee und Kuchen stehen in diesem Jahr für das leibliche Wohl bereit. Kunstwerke von Harold Frkovic, vor allem Porträts, Landschaften und Büsten von Fußballern und Bilder der siebenjährigen Asuka Krach werden diesmal zu sehen sein. Auch die Sängerin MomBee zeigt einige ihrer Werke. Ziel der Veranstaltung ist es, dass sich Menschen verschiedener Nationen begegnen und austauschen können.

Zum ersten Mal ist das Duo Movendum mit Ingrid Matzka an der Harfe und Manuela Weichenberger am Hackbrett aus Gallenbach und Affing zu hören. Sie spielen nicht nur traditionelle Stücke, sondern auch moderne Lieder wie "One Moment in Time" von Whitney Houston oder "Every Breath You Take" von Sting. Zum ersten Mal sind die bekannte Soul-Sängerin MomBee aus Augsburg und der Liederkranz Mering beim Festival zu hören. Riedmus im Blut ist eine Tanzgruppe aus Ried, die die Besucher mit verschiedenen Sambatänzen faszinieren möchten, während Sol Naciente peruanische Tänze zeigen wird. Erstmals zu hören ist die Augsburger Sängerin Jaria mit ihren selbst geschriebenen Stücken.

IKM bringt ein bunt gemischtes Showprogramm auf die Bühne in Mering

Bereits zum vierten Mal kommt die Gruppe Baila Bavaria mit Social Dance aus Havanna nach Mering. Die Tänzer und Tänzerinnen bringen viel gute Laune mit und werden die Besucher dazu animieren, die Tänze aus Kuba mit ihnen gemeinsam auszuprobieren. Nach einer längeren Pause tritt die Bauchtanzgruppe Tulay aus Friedberg wieder auf. Zum zweiten Mal haben sich Moment of Celtic Energy mit irischen Tänzen angemeldet.

Internationale Tänze werden 19 junge Tänzerinnen von Alisa's Tanzschule aus Augsburg zum Besten geben. Auch das Tanzstudio Effekt aus Kissing präsentiert die Tanzgruppen Flashing Cookies, Sweet Devils, Streetdance Stage One und die Hiphop Junior Crew. Eduardo Salazer reist mit seiner fünfköpfigen Gruppe EDU's Latin Beat an. Sie möchten mit Rumba, Latin Blues und Funk, Bossa Nova, Cumbia und Cha-Cha-Cha den tropischen Rhythmus der Karibik nach Mering bringen. Der Trachtenverein Almarausch zeigt einige Folkloretänze, und die Gruppe Korea Samul wird auf ihren für Korea typischen großen Trommeln spielen.

Bei der Modenschau lernen die Gäste die neuesten Kreationen von Maureen Lermers Kollektion "Ndemela’s Creation" unter dem Motto "Phoenix rising – ethno tribal" kennen. Die Models präsentieren Jacken, Hosen, Röcke, Kleider und T-Shirts für Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer, die später auch zum Verkauf stehen. Nach dem Ende des Programms wird DJ Sam Kiss für die Gäste Musik zum Tanzen auflegen.

Das 9. Internationale Festival findet am 22. April ab 14.30 Uhr statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Jugendliche bis 13 Jahre erhalten freien Zutritt.