Tempo 30 für die Ortsmitte Mering kommt

Plus Lärmschutz, Sicherheit, Aufenthaltsqualität – Mering erhofft sich viel von der Geschwindigkeitsreduzierung im Zentrum. An der Hörmannsberger Straße bleibt es schwierig.

Nach beinahe zehn Jahren wird ein lang gehegter Meringer Wunsch Wirklichkeit. Die Ortsmitte erhält eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer. Diese gilt auf der Augsburger/Münchener Straße von der Einmündung Bahnhofstraße im Süden bis Höhe Freimannstraße im Norden.

Schon 2015 war die Meringer CSU im Gemeinderat erfolgreich mit ihrem Antrag auf Tempo 30 in der Ortsmitte, doch damals kassierte das Landratsamt die Entscheidung wieder ein. Vor diesem Hintergrund startete Mering die Planung für die Neugestaltung des Verkehrsraums rund um den Marktplatz, um wenigstens hier eine Verkehrsberuhigung zu erwirken. Die Bauarbeiten beginnen bald.