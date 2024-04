Mering

18:07 Uhr

Vorlesewettbewerb: Jakob und Kilian nehmen Kurs auf das Landesfinale

Plus 16 Mädchen und Buben aus ganz Schwaben stellen sich dem Urteil der Jury in der Meringer Bücherei. Diesmal holen sich zwei Buben den Sieg.

Von Eva Weizenegger

Wo zuerst noch aufgeregte Stimmung herrschte, wurde es plötzlich ganz still. Lily Hobsan trat als erste Vorleserin an den Start. Etwa drei Minuten hatte sie Zeit, um ihren vorbereiteten Text vorzulesen. Dann ertönte ein heller Ton des Glockenspiels, um das Ende zu signalisieren. 16 junge Vorleserinnen und Vorleser stellten sich dem Publikum und der Jury für den Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Die zwei Besten qualifizieren sich für den Landesentscheid im Mai in München.

16 Mädchen und Buben aus Schwaben nahmen beim Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in der Meringer Bücherei teil und stellten sich dem Votum der Jury. Foto: Eva Weizenegger

Nach zwei Durchgängen mit einem eingeübten Text und einem Fremdtext gingen als Jakob Waldow aus Friedberg und Kilian Busch als Sieger hervor. Zusammen mit ihrer Stellvertreterin Frauke Niederhofer hatte Büchereileiterin Christine Hieke auch den Fremdtext ausgesucht. Das Überraschungsbuch stammte diesmal von der Autorin Olivia Viehweg, mit dem Titel "Die Stadt der Schattenschläfer und die Melodie der Albträume".

