Zu schnell: 63-Jähriger rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in Gegenverkehr

Ein 63-jähriger verliert in Mittelstetten am Samstag auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kommt zum Unfall. Der Schaden ist hoch.

Bei einem Unfall am Samstagvormittag wurden zwei Fahrer verletzt. Ein 63-jähriger rutschte auf schneeglatter Fahrbahn laut Polizei in Mittelstetten in den Gegenverkehr. Der Mann aus Adelshofen war auf der Hauptstraße unterwegs und kam laut Polizei gegen 10:40 Uhr in einer leichten Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß der BMW mit einem entgegenkommenden Dacia eines 53-Jährigen aus Mittelstetten zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An ihren Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro. (AZ)