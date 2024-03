Fahrradfreundliches Friedberg: Titel und Realität klaffen noch auseinander

Plus Friedberg hat nun die Auszeichnung "Fahrradfreundliche Kommune". Gleichzeitig sind Wege nicht passierbar und Einmündungen gefährlich. Wie passt das zusammen?

Was mag wohl ein Radfahrer denken, wenn er vor einem "Radfahrer bitte absteigen!"-Schild auf einem Radweg steht und gleichzeitig weiß, dass seine Stadt gerade zur "Fahrradfreundlichen Kommune" gekürt wurde? Genau: Titel und Realität klaffen noch weit auseinander. Einerseits erhielt Friedberg nach jahrelangem Bewerbungsprozess endlich die begehrte Auszeichnung, andererseits fragte Stadtrat Hubert Nießner erst jüngst im Bauausschuss nach, wann denn die Wurzelschäden im Geh- und Radweg durch Paar-Harthausen repariert werden und Radler ihn wieder gefahrlos nutzen können.

Die halbwegs gute Nachricht vorweg: Die Tiefbauabteilung hat den Radweg bereits auf der To-do-Liste. Und auch sonst passiert natürlich einiges rund ums Radeln in Friedberg. Doch nach dem jahrzehntelangen halbherzigen Stückeleswerk aus einer aufs Auto orientierten Stadt endlich eine echte Radelstadt zu machen – dahin ist es noch ein langer Weg.