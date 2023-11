Das Modehaus Hintermair wird zum Jubiläum bunt

Farbenfrohe Gemälde von Franz Reißner und mitreißende Melodien vom Trio Nautico gibt es zur 30. Vernissage im Rieder Modehaus Hintermair.

Mit großer Freude begrüßte Inhaberin Barbara Hintermair die rund 50 Gäste in der Wintergalerie ihres Modehauses zur Eröffnung der Ausstellung „Vielschichtigkeit“. Bei der 30. Kunstausstellung in Ried präsentierte der Künstler Franz Reißner aus Friedberg fantasievolle und farbenfrohe Aquarelle. Die Anwesenden erwartete ein rundherum gemütlicher Nachmittag mit Kunst, Musik und Mode.

„Der Name vielschichtig passt sowohl zu den Aquarellen als auch zu unserem Modehaus“, sagte Hintermair. „Wir sind auch vielschichtig aufgestellt. Von außen vermutet man bestimmt nicht diese modische Vielfalt auf drei Etagen“. Der Künstler ist in der Region kein Unbekannter. Er ist Mitbegründer der Bürger für Friedberg, Gründungsmitglied bei den Kunstspechten und Organisator des überregional bekannten Musiksommers. „Er ist immer da, wenn man eine helfende Hand braucht“, lobte Hintermair.

In puncto Malen ist er Autodidakt. Kraftvolle und leuchtende Farben drücken seine Lebenslust aus. "Es gibt immer einen Grund zur Farbenfreude", sagt Reißner. Seit 40 Jahren frönt er seiner Leidenschaft und verrät: „Schon nach dem ersten Pinselstrich macht sich bei mir eine wohlige Entspannung bemerkbar“.

Franz Reißner malt farbenfrohe Ansichten von Blüten und Landschaften

Blüten und Landschaften waren es dann auch, die die vielen Besucherinnen und Besucher in der Wintergalerie in ihren Bann zogen. Die Aquarelle in leuchtendem Grün, Gelb und Blau ließen an einen Spaziergang durch eine sonnige Landschaft denken. Und wirklich, da hing ein Bild von Bardolino direkt neben Herrgottsruh in Friedberg. Tulpen wechselten sich mit Sonnenblumen ab.

Gastgeberin Barbara Hintermair erhält bei der Moderation Unterstützung von Enkel Luis. Foto: Christine Hornischer

„Ein wahrer Trost bei dem tristen Wetter draußen“, war die eine oder andere Stimme zu vernehmen. „Es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen gelben Fleck in die Sonne verwandeln können“, mit diesen Worten zitierte Reißner den Maler Pablo Picasso. „Ich probiers halt auch“, sagte er bescheiden.

"Mit Farben und Formen zu spielen, Neues zu entdecken und selbst zu schaffen, bringt mir innere Ruhe und Zufriedenheit", verriet der Jubiläumskünstler, wie ihn die Modehaus-Inhaberin nannte. Dazu zitierte er Karl Valentin: „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“. Er sei ein Schnellmaler, lachte Reißner. Erst male er monatelang gar nicht, dann viele Bilder schnell hintereinander. Von Spontankäufen aber riet er ab, denn: "Ein Bild spontan zu kaufen, ist wie Wein im Urlaub zu erstehen – er muss daheim auch noch schmecken“. Genauso verhalte es sich mit Bildern.

Zur Vernissage im Modehaus Hintermair gibt es Musik vom Trio Nautico

Auch der ehemalige Vize-Landrat Peter Feile wusste die Vernissage im Modehaus zu schätzen. „Das ist ein Muss-Termin“, lachte der Friedberger Ehrenbürger. Das Trio Nautico rundete die Veranstaltung musikalisch ab. Mit Melodien wie „Bei mir bist du schein“ oder „Blueberry Hill“ luden die drei Musiker Karsten Gnettner (Kontrabass), Phillip Stauber (Gitarre) und Peter Seufert (Klarinette und Saxofon) die Gäste zum Träumen ein. Angekündigt wurden die Musiker von Hintermairs „Assistent“, Enkel Luis, der mit seiner fröhlichen Art alle Anwesenden begeisterte.

Für Musik bei der Vernissage sorgt das Trio Nautico. Foto: Christine Hornischer

Info: Die Ausstellung „Vielschichtig“ ist noch bis Ende Januar 2024 in der „Wintergartengalerie“ des Modehauses Hintermair in Ried zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag und Freitag 9 bis 18 Uhr; Mittwoch 9 bis 13 Uhr; Donnerstag 9 bis 20 Uhr sowie Samstag 9 bis 14 Uhr.