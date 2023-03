Das sind die besten Vorleserinnen aus dem südlichen Landkreis

Drei Mädchen machen das Rennen an der Grundschule Ried. Die Beteiligung am Vorlesewettbewerb ist ungewöhnlich hoch.

Valentina Leocata von der Grundschule Kissing auf Platz 1, Lorena Meggle von der Grundschule Merching auf Platz 2 und Helena Heumader von der Grundschule Adelzhausen auf Platz 3 sind die besten Vorleserinnen aus dem Landkreissüden. Das Kreisfinale des 34. Vorlesewettbewerbs des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) fand in der Grundschule Ried statt. Zwölf Kinder aus den vierten Klassen des südlichen Landkreises hatten sich dafür im Vorfeld qualifiziert.

Welch ein Jubel herrschte da in der vollbesetzen Aula der Grundschule Ried. Immer wieder riefen Mädchen und Buben die Namen ihrer Favoriten in die Aula. Oder sie hielten Plakate mit Namen und Fotos hoch. "Lilly, auf geht´s" war auf einem Plakat zu lesen, oder auch "Helena, Du schaffst es". Zu Beginn des Wettbewerbs begrüßte die Klasse 1b der Rieder Grundschule zusammen mit ihrer Lehrerin Veronika Entter die Gäste mit dem Lied "Dieser Tag soll fröhlich sein". Während die Lehrerin die Kids mit ihrer Gitarre begleitete, musizierten die Mädels und Jungs mit Triangeln, Schlaghölzern und Trommeln.

Vorleserinnen entführen in Ried in die Welt der Feen und Wunder

Und schon begann das Vorlesen. Wie in den vorangegangenen Entscheidungen lasen die Kinder drei Minuten lang aus einem Text vor, den sie zuhause vorbereitet hatten. Von "Harry Potter und der Stein der Weisen" über "Die Schule der magischen Tiere" bis hin zu "Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft" entführten die kleinen Vorleserinnen und Vorleser in eine Welt der Magier und Zauberer. Die anwesenden Kinder, Mamas und Papas, Omas und Opas und Bekannten fühlten sich sichtlich wohl in der Welt der Feen und Wunder.

Valentina Leocata hatte den Klassiker vom Sams gewählt und verlieh dem rothaarigen Kobold ihre – in diesem Fall piepsige – Stimme. Bei Herrn Taschenbier klang sie dann eher dunkel und rau. Schon erstaunlich, wie die Viertklässlerin das Sams zum Leben erweckte. Anschließend mussten die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus einem ihnen unbekannten Buch vorlesen. Der BLLV hatte "Die Mississippi Bande" von Davide Morosinotto gewählt.

Mit Plakaten und rufen feuern die Kinder in der vollbesetzen Aula der Grundschule Ried beim Vorlesewettbewerb die Mädchen und Buben an. Foto: Christina Hornischer

Martina Ritzel vom BLLV begründete diese Wahl: "In diesem klassischen Abenteuerroman wird darauf geachtet, ob die Kinder das Gelesene verstehen und sicher vortragen können". Weiter beurteilte die Jury die Leistung der Kinder nach Kriterien wie Textschwierigkeit und Textgestaltung. Leicht hatten es Paula Scheer, Katharina Zera und Ingrid Predasch vom BLLV-Kreisverband Aichach-Friedberg bei der Wahl wahrlich nicht.

Riesen Applaus für die Gewinner beim Vorlesewettbewerb in Ried

Aus dem unbekannten Text mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings nur zwei Minuten vorlesen. "Die Mississippi Bande" ist übrigens für den Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis nominiert. Der Text war ob seiner vielen Personen mit außergewöhnlichen Namen nicht einfach zu lesen. "Te Trois, Eddie, Julie und deren kleiner Bruder Tit leben in Louisiana in den Sumpfgebieten des Mississippi", begann das erste Kapitel im Buch, von dem die Mädchen und Buben jeweils aufeinanderfolgende Textzeilen lesen mussten.

Nach zwei spannenden Stunden und vielen fantastischen Geschichten standen die Sieger fest: Und wieder gab es ein riesen Hallo und Getümmel in der Aula. Alle zwölf Sieger wurden auf die Bühne gebeten und durften sich noch einmal vorstellen. Für die drei ersten Siegerinnen Valentina, Lorena und Helena wird es jetzt spannend: Sie dürfen am 18. April am Vorlesewettbewerb an der Grundschule Ludwig-Steub in Aichach teilnehmen und haben die Chance, Landkreissieger zu werden.