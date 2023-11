Hybride Bürgerversammlung kommt bei den Riedern gut an

Rieds Bürgermeister Gerstlacher bezeichnet Projekte, wie das Ärztehaus oder das Baugebiet Goldwiese als "großartig".

Bei der hybriden Bürgerversammlung, die sowohl in Präsenz in der Rieder Rathausturnhalle als auch online abgehalten wurde, war die Resonanz der Menschen vor ihren heimischen Computern sehr hoch. Rund 70 Online-Anmeldungen hatte Geschäftsleiter Andreas Sausenthaler gezählt. In der Rathausturnhalle dagegen hatten sich nur 30 Personen eingefunden, um Neuigkeiten über die aktuellen Rieder Projekte zu hören. Bürgermeister Erwin Gerstlacher betonte, dass er die Arbeit der Verwaltung transparent gestalten wolle.

Das Gemeindeoberhaupt merkte beim Einwohnerstand an, dass zum Stichtag 1.11.2022 3271 Einwohner gezählt worden seien. Das seien 13 mehr als im vergangenen Jahr. Dies sei eine stetige, aber gesunde Ortsentwicklung, so Gerstlacher. Beim Leitbild - Ried 2030 hätten sich die Rätinnen und Räte auf eine Einwohnerentwicklung von 3800 geeinigt. „Davon sind wir noch meilenweit entfernt“, sagte Gerstlacher.

Der Haushalt 2023 schloss mit einem Gesamtvolumen von 27,8 Millionen Euro ab. Dieser enorme Anstieg geht auf die Investitionsmaßnahmen wie das Baugebiet „An der Goldwiese“ oder „Betreutes Wohnen“ zurück. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 7,6 Millionen Euro, wohingegen der Vermögenshaushalt mit 20.2 Millionen Euro abschließt. Bei den größten Projekten handelt es sich neben den beiden oben genannten auch um den Gigabitausbau, die Dorferneuerung in Baindlkirch oder die dezentrale Lüftungsanlagen in Grundschule und Kitas.

Bürgermeister vergleicht Ried mit Friedberg

Da seien aber alle Projekte mit drin, betonte der Bürgermeister. Zum Vergleich nannte er die Zahlen von Friedberg. Da sei der Vermögenshaushalt nur viermal größer, die Einwohnerzahl dagegen zehnmal mehr. Die Gemeinde Ried habe sogar 2,9 Millionen Euro an Rücklagen gebildet. „Heuer haben wir viel für die Zukunft getan“, sagte Gerstlacher. Bis Ende 2026 wolle die Gemeinde schuldenfrei sein.

Damit auch die älteren Menschen am Ort gut versorgt sind, baut die Gemeinde derzeit an dem Großprojekt „Betreutes Wohnen und Tagespflege“. Als Bauherr tritt die Gemeinde selbst auf. So nämlich könne Ried entscheiden, wer die Wohnungen erwerben kann. Als Betreuungsträger hatte sich der Gemeinderat auf einen regionalen Anbieter, nämlich die Sozialstation Friedberg-Hochzoll, geeinigt. Auf 2.390 Quadratmetern Wohnfläche sollen hier 31 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren entstehen. Bis April 2025 soll das Großprojekt fertig sein. Derzeit werden die Erdhubarbeiten für den Keller vorgenommen. 20 Wohnungen seien bereits verkauft. „Von den 20 Käufern sind 15 aus der Gemeinde oder haben einen Bezug zu dieser“, informierte Gerstlacher.

Neue Arztpraxis für Ried

Der neue Hausarzt Dr. Martin Polski praktiziere bereits seit April 2023 im Erdgeschoss des Landhotels Kienberger. „So sind wir schneller als gedacht zu einem Arzt in Ried gekommen“, sagte Gerstlacher. Die Praxis wird Polski temporär führen, solange, bis das Ärztehaus, das inzwischen in „Hauptstraße 3“ umbenannt wurde, fertig ist. Der Umzug ist für Anfang 2025 geplant. Im Erdgeschoss sollen die Praxisräume des Arztes und eine Apotheke entstehen, im ersten Stock weitere Praxisräume für Fachärzte und einen Zahnarzt und im dritten Stock Wohnungen.

Eigentlich wollte Polski die finanzielle Seite alleine stemmen, so Gerstlacher. Aufgrund der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage und dem Stopp der KfW-Zulage hat sich die Gemeinde entschieden, Polski nicht alleine mit den Kosten zu lassen. So kaufte die Kommune die Hausarztpraxis im Erdgeschoss, die Facharztpraxis im ersten Obergeschoss, eine Wohnung im zweiten Obergeschoss, einen Kellerraum und vier Tiefgaragenstellplätze. Damit investiert die Gemeinde 2,18 Millionen Euro in das Ärztehaus, die aber durch langfristige Vermietungen nach und nach zurückkämen, erklärte Gerstlacher.