Spatenstich in Ried: Großprojekt "Betreutes Wohnen" startet

Plus Wohnen, Einkaufen, Arzttermine: Ried will mit einer neuen Ortsmitte älteren Menschen helfen, lange selbstständig zu bleiben. Der Bau des Betreuten Wohnens hat begonnen.

Auf der Baustelle herrschte eine gelöste Stimmung. Es wurde geschäkert, geplaudert und gelacht – die Freude der Anwesenden war spürbar. Zum offiziellen Spatenstich des Betreuten Wohnens kam eine große Gruppe zusammen, Anwohnerinnen und Nachbarn, Pflegerinnen der Sozialstation, Vertreter der Baufirmen, Gemeinderätinnen und -räte. Dabei hatte Bürgermeister Erwin Gerstlacher das Treffen wegen des Wetters fast abgesagt, wie er berichtet. "Frühmorgens hat es ja schon geregnet. Ich habe mich gefreut, bei Hochzeiten sagt man ja immer, dass dann das Geld nie ausgeht." 4500 Quadratmeter Fläche, 31 Wohnungen, 9,5 Millionen Euro: In Eigenregie stemmt Ried das Betreute Wohnen mit angegliederter Tagespflege.

Die Erdarbeiten seien schon gut vorangeschritten. "Vom Belag sind wir hier besser gebettet als beim Wacken-Festival momentan", scherzt Gerstlacher. Er fasste kurz die Vorgeschichte des Projektes zusammen. Das ganze Konzept der Wohnanlage habe sich an einer Umfrage unter Rieder Seniorinnen und Senioren orientiert, die sich besonders diese Wohnform wünschten.