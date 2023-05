Auch die Gemeinde Schmiechen bleibt schuldenfrei

Auch Schmiechen ist ein Opfer des Übermittlungsfehlers im Meringer Rathaus geworden. Geringere Schlüsselzuweisung und höhere Kreisumlage werden nächstes Jahr ausgeglichen.

Schmiechens Gemeinderat hat den Haushalt 2023 beschlossen. Er hat ein Volu­men von gut fünf Millionen Euro. Auch im Haushalt von Schmie­chen fehlen we­gen eines Über­mitt­lungsfehlers in der Verwaltungsgemeinschaft Mering 450.000 Euro, die aber im kommen­den Jahr ausge­glichen werden sol­len. Kämmerin Carolin Paulus er­klär­te ausführlich, wie diese Lücke zustande kam.

Ver­sehentlich wurde die Gewerbe­steuer aufsummiert statt für jedes Quartal einzeln ange­geben. Der Fehler wurde zeitnah bemerkt und korrigiert, aber da war er bereits an das Landratsamt, an das Lan­desamt für Statistik und an das Finanzamt weitergegeben, und ein fal­scher Bescheid wurde erstellt. Alle Be­hör­den müssen das wieder be­rich­tigen, was allerdings dauert und erst im nächsten Haushalt berück­sichtigt werden kann. Der Ge­mein­derat wollte sichergestellt haben, dass dieses Missgeschick der Kas­senversicherung, welcher Behörde auch immer, gemeldet wird, falls bei der Rückabwicklung etwas schief­gehen sollte.

Haushalt: Schmiechen nimmt 320.000 Euro Gewerbesteuer ein

Der Verwaltungshaushalt umfasst heuer gut 3,3 Millionen. Bei den Ein­nahmen schlagen vor allem Steuern zu Buche. Erwartet werden Grund­steuern in Höhe von gut 100.000 Eu­ro. Die Einkommensteuer liegt bei einer knappen Million, die Gewer­besteuer bei 320.000 Euro. Der Stra­ßenunterhaltszuschuss beläuft sich auf gut 32.000 Euro.

Schmiechen er­hält eine Schlüsselzuweisung von knapp 240.000 Euro. Wegen des Über­mittlungsfehlers ist der Betrag nur halb so hoch wie im vorigen Jahr. Eine weitere Folge ist die weit­aus höhere Kreisumlage: Gut 900.000 Euro sind fällig. Weitere Um­lagen muss Schmiechen an den Abwasserzweckverband, den Schul­verband Merching und an die Ver­wal­tungsgemeinschaft bezahlen.

Bei den Personalkosten ist Schmiechen mit 900.000 Euro dabei. Bezahlt wer­den müssen unter anderem das Per­sonal des Kinderhauses, der Was­ser­wart, die Bürohilfe und die Auf­wandsentschädigungen für die Eh­renamtlichen wie Bürgermeister, Ge­meinderäte und Feuerwehrkomman­danten. Der Verwaltungs- und Be­triebs­aufwand beträgt eine knappe Million, ist aber um 11.000 Euro ge­sunken.

Schmiechen bleibt 2023 schuldenfrei

Das Volumen des Vermögenshaus­haltes beläuft sich auf gut 1,8 Millio­nen Euro. Auf der Einnahmenseite stehen vor allem Grundstücksver­käufe für 800.000 Euro und die In­vestitionspauschale von etwas über 100.000 Euro. Die größten Posten auf der Ausgabenseite sind neben der Sanierung des Gemeindehauses mit 305.000 Euro, die Straßenbe­leuch­tung mit 110.000 Euro und das Rückhaltebecken Krautgarten mit 150.000 Euro. Schmiechen bleibt schuldenfrei.