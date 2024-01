vor 49 Min.

So hält Fahrrad Berchtold in Steindorf die Kunden bei der Stange

Fahrrad Berchtold war schon immer ein Familienbetrieb. Heute arbeiten Zweirad-Mechatroniker Lukas Bertele und Papa Luigi in der Werkstatt zusammen.

Plus Von der Schmiede zum Fachgeschäft: Fahrrad Berchtold in Steindorf kann auf eine lange Zweirad-Tradition zurückblicken – und schaut gelassen in die Zukunft.

Von Michael Eichhammer

Die Geschichte von Fahrrad Berchtold in Steindorf reicht weit zurück. In den 1890er Jahren wurde das Gebäude als Schmiede erbaut. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Fahrräder für die Bevölkerung wichtig und der Schmied kümmerte sich auch um dieses Thema.

1951 übernahm der heutige Namensgeber Josef Berchtold Senior. Der Rennrad-Fan war aktiv im Radsportclub Fürstenfeldbruck, machte seine Passion zum Beruf und spezialisierte sich langfristig komplett auf Fahrräder. Später übernahm sein Sohn, Josef Berchtold Junior. Als dieser mit 70 Jahren in den Ruhestand ging, fand er in Luigi Bertele einen Nachfolger. Dennoch schaut der heute 80-Jährige noch immer gern in der Steindorfer Hauptstraße vorbei: „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, weil ich sehe, wie gut es hier weitergeht.“

