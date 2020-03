vor 33 Min.

Ausrichter Harthausen-Paar darf einmal jubeln

Carina Hecher von KK Harthausen-Paar holt sich den Stadtmeistertitel mit dem Kleinkaliber. 44 Athleten sind am Start.

Von Susanne Späth

Nach einem Jahr Pause fand wieder die Stadtmeisterschaft im Kleinkaliber-Schießen im Schützenheim der KK- Schützen Harthausen-Paar statt. Noch bevor die Corona-Krise den Sportbetrieb zur Einstellung zwang, starteten 44 Athleten aus zehn Vereinen aus dem gesamten Friedberger Stadtgebiet. Der am stärksten vertretene Verein war neben dem Gastgeber Harthausen-Paar der Schützenkranz Wulfertshausen, der ebenfalls zehn Starter stellte.

Geschossen wird auf 50 Meter Entfernung

Geschossen wurde mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf eine Entfernung von 50 Metern in verschiedenen Klassen. Je nach Alter konnte man in der Junioren-, der Damen- und Schützenklasse, der Altersklasse, der Seniorenklasse und der Auflageklasse starten. Neben den Stadtmeistern, die über die besten geschossenen Serien und ein folgendes Finale der besten fünf Schützen bestimmt wurden, wurden auch noch ein Stadtkönig in der Disziplin stehend und Auflage bestimmt.

Die Ergebnisse

Stadtkönig Diesen Titel sicherte sich Philipp Schneider von der Schützengilde Ottmaring mit einem 109-Teiler.

Stadtkönig Auflage In dieser Wertung landete in diesem Jahr Peter Wintermayr von den Heimatschützen Stätzling mit einem 54,03-Teiler ganz vorne.

Stadtmeister Dominik Baur von der Schützengemeinschaft Bachern sicherte sich diesen Titel.

Stadtmeisterin Hier durfte der gastgebende Verein jubeln, denn Carina Hecher von den KK-Schützen Harthausen-Paar war die beste Schützin.

Stadtmeister Auflage Dieser Titel ging nach Wulfertshausen: Helmut Golling vom Schützenkranz war in dieser Disziplin heuer nicht zu bezwingen.

