Beim Stadtderby jubeln die Sportfreunde Lokalsport

TSV Friedberg II unterliegt. Bachern gewinnt klar mit 8:0 in Lechhausen. Eurasburg holt keine Punkte.

Von Reinhold Rummel

Die Sportfreunde Bachern haben in der Fußball-A-Klasse Ost ein Ausrufezeichen hinterlassen. Das Team gewann auswärts mit 8:0 bei der DJK Lechhausen II. Im Stadtderby setzten sich die Sportfreunde gegen den TSV durch.

DJK Lechhausen II – SF Bachern 0:8 Keine Mühe hatten die Sportfreunde Bachern bei der zweiten Garnitur der DJK Lechhausen. Rohrer und Guggumos trafen zur 2:0-Pausenführung. Danach legte Julian Böhm einen Hattrick nach. Rohrer, Stiebel und Fritsch machten den Kantersieg dann perfekt.

Tore 0:1 Rohrer (27.), 0:2 Guggumos (35.), 0:3 Böhm (60.), 0:4 Böhm (70.), 0:5 Böhm (72.), 0:6 Rohrer (76.), 0:7 Stiebel (83.), Fritsch (90.) – Gelb-Rot Guggumos – Zuschauer 80

Spartak Augsburg – BC Rinnenthal II 1:3 In einer sehr intensiv geführten Partie brachte die zweite Garnitur des Kreisligisten die Punkte verdient aus der Fuggerstadt mit. Die Gäste gingen durch Thomas Wüpping in Führung, die Rudolph Ramchen per Strafstoß einstellte. Erst nach dem Seitenwechsel bog der BCR auf die Siegerstraße. Daniel Schlatterer und Tobias Friedl trafen zum Auswärtserfolg.

Tore 0:1 Wüpping (18.), 1:1 Ramchen (35.), 1:2 Schlatterer (70.), 1:3 Friedl (82.) – Gelb-Rot Olczak (84./Spartak) – Rot Ramchen (84./Spartak) – Zuschauer 40

TSG Hochzoll – SC Eurasburg 5:1 Der SC Eurasburg verlor auswärts deutlich bei der TSG Hochzoll. Den Ehrentreffer erzielte Pinter.

Tore 1:0 Yegit (5.), 1:1 Pinter (6.), 2:1 Cetinkaya (15.), 3:1 Cetinkaya (58.), 4:1 Birgül (62.), 5:1 Cetinkaya (89.) – Zuschauer 40

SF Friedberg – TSV 1862 Friedberg II 4:1 In einer mäßigen Partie behielten die Sportfreunde im Stadtderby die Oberhand. Die Hausherren gingen früh durch Matthias Bauer mit 1:0 in Führung (4.) und der erhöhte nach 20. Minuten auf 2:0. Dennoch machten die Gäste das Spiel, waren aber im Abschluss zu harmlos. Der TSV II kam erst durch einen Handelfmeter in der 43. durch Fink zum 1:2-Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit traf Bauer erneut in der 56. In der Schlussphase rettete Torhüter Seger von den Sportfreunden gegen Franz (75.), und Hasanbelli von den Gästen visierte per Kopf den Pfosten des Sportfreundetores an (85.). Den Schlusspunkt setzte Kapitän Michael Holzberger, der in der 86. per Foulelfmeter zum 4:1 Endstand traf. (FSE)

Tore 1:0 Matthias Bauer (4.), 2:0 Mathias Bauer (20.), 2:1 Fink (43.HE), 3:1 Matthias Bauer (56.), 4:1 Michael Holzberger (86. FE) – Gelb-Rot Max Reiser (88./SFF) – Zuschauer 100

TSV Mühlhausen – TSG Augsburg 2:0 TSV-Berichterstatter Jim Echerer sprach von einem schweren Stück Arbeit. „Vor allem im ersten Spielabschnitt haben wir uns sehr schwergetan“, so Echerer. Erst als Dominik Erber traf, als er von Daniel Dodora freigespielt wurde, konnte der Gast nicht mehr dagegen halten. Erber war nach einer Stunde für die Vorentscheidung verantwortlich.Tore 1:0 Erber (48.), 2:0 Erber (57.) – Gelb-Rot Görgen (77./TSG) – Zuschauer 80

